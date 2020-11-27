由中天、中視獨家轉播的「台中麗寶跨年雙演唱會」，自曝光黃金陣容5566、Leo王、頑童MJ116、安心亞、吳卓源、陳芳語等堅強卡司名單後，主辦單位立馬湧入眾多粉絲的熱烈迴響，紛紛表示：「今年跨年一定要去麗寶！」而其中最令「陳太太」們引頸期盼的，莫非壓軸登場的頑童MJ116莫屬！讓人意外的是就連「性感女神」安心亞，竟也難以抵擋人稱「行走的賀爾蒙」瘦子E.SO的魅力，她羞曝：「我推薦大家來麗寶跨年的原因，當然是因為有瘦子啊！」她坦承，如果有幸能夠在跨年演唱會的後台遇見瘦子的話，肯定會和「陳太太」們一樣，超亢奮！

演、歌、主持三棲的安心亞即便工作行程滿檔，仍然給自己訂定一套嚴苛的魔鬼課程，特別針對自己的體力與體態，進行高強度的訓練，她坦言自己已經很習慣這樣的生活：「尤其快到跨年的時候，基本上沒有多餘的休息時間。」安心亞特別開心地提到：「剛好我也是台中人，到麗寶跨年就跟回娘家一樣，可能麗寶也把我當成家人，才會常常邀請我吧！」多數女孩們難以拒絕美食的誘惑，女神安心亞也不意外！她還偷偷分享自己每次回台中必買的伴手禮名單：「大家來台中，一定要記得去買最近大排長龍的餅乾、還有名產太陽餅，因為我可能也會偷偷跑去買！」

安心亞也難敵「行走的賀爾蒙」魅力 羞曝跨年夜將成為「陳太太。(圖/中天電視台提供)

台中令人垂涎的美食不能放過，「性感女神」安心亞的精采演出更是不能錯過，享受口福之餘更要一飽眼福！安心亞大方透露這次登台亮點是「魅惑全場」，她說：「目前正與舞蹈老師初步討論當天的舞蹈風格，但因為我之前的演出大部分都有帥氣、可愛、性感等多元的風格融入其中，所以這次會比較想和之前不太一樣，像是百分之百都是性感風！」當被問到會不會另外再為粉絲們準備驚喜福利？安心亞笑回：「咦？看我之前的表演風格，都還不夠辣嗎？！」她更拍胸脯掛保證：「不要擔心啦！我絕對一開場，就讓全場體驗到前所未有的震撼饗宴！」

精彩絕倫的「台中麗寶跨年雙演唱會」將於2020年12月31日晚間9點至凌晨1點在中天綜合台、中天娛樂台、中視、中視數位新聞台、中視MOD、以及MOMO TV，進行全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團、中時新聞網APP等新媒體平台也將同步直播。

(中時新聞網)