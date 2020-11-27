自連任失利後，川普政府開始對五角大廈人員動刀，10日先開除國防部長艾斯培（Mark Esper）等多位高階官員，而美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據3名知情人士指出，川普政府25日再開出炒魷魚名單，其中包括國防政策委員會成員之一、素有美國「外交教父」的季辛吉（Henry Kissinger）等多位知名成員撤職，為最新一次川普對國安與外交團隊「清洗」。

報導指出，除了季辛吉之外，國防政策委員會遭撤職的還包括前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）前眾議院情報委員會成員哈曼（Jane Harman）、前任眾議院多數黨領袖康托爾（Eric Cantor）等人。國防政策委員會是由前任國家高級安全官員所組成的外部顧問小組，根據國防部長與副部長的具體任務，針對國防政策提供獨立的建議與意見。

一名官員向CNN透露，考量政策恐長久改變，已確定多位國防政策委員會成員將離職，並感謝他們先前致力替國家安全問題的付出與貢獻。剛接任艾斯培成為代理國防部長的米勒（Christopher Miller）也表示，感謝這些委員多年以來的付出，「但當國方部面臨大國競爭之際，我期盼近日之內新委員人選能盡早出來」。

報導也指出，就在開除艾斯培與一批高階國防部官員後，川普很快就安插了自己的忠臣們取而代之並進入領導階層。不過此舉引發了軍方和文職官員的警覺，對於接下來可能會發生的事情表示擔憂。

(中時新聞網)