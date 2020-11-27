還沒有升級到iOS 14，體驗過「輕巧App」(App Clips)的便利嗎？繼漢堡王/券券，以及ChargeSPOT導入輕巧App，為使用者帶來不需要先下載App也可即刻體驗的服務後，輕巧App也成為你收集ATM交易酷碰券（coupon）以及申辦家樂福會員卡的利器！到底輕巧App能如何改變你的日常，一起來瞧瞧。

台北金融博覽會（2020 Taipei FinExpo）今起在世貿一館連續舉辦三天，各家銀行、金控業者使盡全力，向消費者展現最新金融科技（FinTech）服務。來到玉山銀行的攤位，可以看見消費者熟悉的量販業者家樂福進駐其中。家樂福近期導入蘋果輕巧App，消費者來到賣場，透過iPhone感應特定NFC標籤，即可申辦或登入家樂福會員卡，並且快速導入島「錢包」App中進行保存。結帳時如果購買的商品數量不多，還可運用店內的自動結帳機掃瞄會員條碼、商品條碼後，自行透過多樣的電子支付方式（含Apple Pay、悠遊卡支付等等）付款，快速又便利。

家樂福透過輕巧App整合會員卡申辦，也可用於結帳時集點，會員卡也整合到錢包App收納。（黃慧雯攝）

而在中國信託的攤位中，則對外展示了兩項運用蘋果最新技術的服務。第一，透過現場展示的最新ATM自動櫃員機，消費者進行提款或轉帳後，來到領取酷碰券的階段，可選擇用手機感應ATM機台上的NFC標籤，收取兌換酷碰券的資格。過去，使用ATM的消費者，較常因為酷碰券的選擇多元而在ATM櫃員機前停留過久，所列印的酷碰券也較難收納，或是等到要使用時卻忘了攜帶或是已經過期，讓權益白白損失。如今這些痛點透過iPhone的輕巧App可以完美解決。

使用者所領取的酷碰券兌換資格，會導引使用者前往可選擇酷碰券的頁面，讓你利用閒暇時間盡情挑選，而不用擔心耽誤其他人使用ATM的時間。酷碰券還可整合到iPhone的錢包中（或是在整合到錢包之前，可以透過社群App或是AirDrop等方式船轉送給其他親友，達到類似紙本酷碰券的分享目的），既不會遺失，也能在想要使用時打開手機就能使用。中國信託方面指出，未來他們也計畫為酷碰券設計到期提醒，能在過期前夕發出提醒（推播通知），讓消費者能夠即時使用。

中國信託運用輕巧App讓使用者領取數位酷碰券。（黃慧雯攝）

第二，中國信託也率先導入了Apple Business Chat服務。其運用場景多元，包含可以在銀行分行裡感應叫號機側邊的NFC感應標籤，使用者就可以在iPhone中的「訊息」App綁定中國信託的Apple Business Chat，完成Apple iMessage官方帳號的身份驗證，即可開始在「訊息」中與中國信託的智能客服小c互動。在分行中，消費者透過Apple Business Chat，即可領取號碼牌、收到叫號提醒、完成表單填寫（選擇需要完成的業務，例如存款）等，都可透過此服務已經設定好的引導流程來完成。

中國信託導入Apple Business Chat服務的介面（左）與一般訊息不同，更完整也能呈現企業識別。（黃慧雯攝）

中國信託銀行副總經理蕭重建分享到，透過App Store下載紀錄等數據，他們發現中國信託的用戶中，iPhone使用者的族群喜愛嘗試新科技，也在數位服務上活躍度很高。因此他們與蘋果合作，花了約一年的時間導入Apple Business Chat，期待提供給iPhone使用者一個能與原生系統整合的便利服務。對於好奇上述服務的消費者，蕭重建指出，Apple Business Chat領取號碼牌、叫號服務會率先在東湖實驗分行啟用，並逐步推行到其他旗艦分行。而導入NFC感應標籤，可透過輕巧App來收取酷碰券的服務，則只要透過加上NFC感應標籤並且推送新系統即可推出。

透過快速走訪今日的台北金融博覽會，可以發現輕巧App的運用空間事實上相當大。除了零售業者可以導入快速點餐功能，還可收取數位酷碰券，並與錢包App整合，既環保又充滿效率，還能加入酷碰券到期提醒，提升服務滿意度。家樂福則將輕巧App與會員卡申辦以及集點功能整合的運用，會員卡也可整合到錢包App。輕巧App的出現，似乎讓人看見當初iPhone 6發表之後，各界所期待NFC應用能快速爆發的情景，終於在多年後看見實現的曙光。

而從蘋果的輕巧App以及Apple Business Chat，實際走入企業，並且將進一步改變你我日常使用習慣的案例來看，未來手機或是其他智能設備，想要走入消費者的生活，打的不僅是品牌戰，而將是生態戰。誰能端出最為完善的體驗，讓使用者體驗科技於無形，或許將成為市場聲量上的決勝關鍵。

(科技)