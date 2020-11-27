新竹一名男子發現妻子與其雇主外遇，他在發現當天迅速蒐證，與妻協議離婚和辦妥登記，過程僅花費1天，事後他向妻子求償百萬不成，告上法院。法院認為，夫妻倆已長期感情不睦，該男一發現外遇，馬上蒐證並誘導妻子簽字離婚，兩人當天協議內容中，他已明示免除賠償責任，因此判駁回他的求償請求。

判決書指出，該男的妻子在網咖店上班，經常晚歸回家或周末在外過夜，該男某日凌晨發現妻子的LINE訊息有許多與老闆的曖昧內容，還有共同出遊的合照，在當日下午質問妻子，並在過程中錄音，兩人在當天晚上即簽署離婚協議，隔天辦理離婚登記，他事後向妻子與她外遇對象求償百萬元。

該男妻子否認與網咖雇主有發生性行為，她與該男已多次因為債務問題要求離婚，婚姻關係早有裂痕無從維繫，該男當晚在協議離婚時已提到免除債務與賠償責任，可是事後卻又提出訴訟，她認為相當不公平。

法院認為，依據該男提供離婚當天的錄音檔，兩人的對話內容完全未見他有任何挽回婚姻的說法，反而咄咄逼人，不斷指責前妻、催促離婚，他甚至說「我這個內容已經包含很輕微地處罰你們了，沒有告妳們。」而且妻子本身沒有離婚意願，反而是他以離婚後就可以跟雇主在一起，誘導離婚，認為他已明示免除2人侵權行為損害賠償債務，因此判決駁回求償請求。

(中時新聞網)