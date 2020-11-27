兆豐金前董事長蔡友才被控利用公司資源，設「隱形金控」鑒機公司，藉核貸潤泰集團收受服務費2.25億洗錢到海外，獲悉美方金檢疏失後，未向董事會報告，還提前出清持股避損，涉犯違反金控法、證交法、洗錢等罪遭起訴。台北地院今審結，僅判偽造文書部分應執行9月徒刑，得易科罰金，其餘部分則判無罪，可上訴。

同案被告兆豐主祕王起梆，也只有偽造文書部分遭判3月徒刑有罪，得易科罰金，其餘部分也獲判無罪；同被指控內線交易的兆豐銀紐約分行協理黃士明，獲判無罪。

檢方起訴指出，蔡友才因見綠營執政，自認受財政部指派擔任兆豐金法人董事的可能性低，遂利用兆豐資源，2015年3月以人頭成立海外公司NZ，指示王起梆草擬基金招募計畫，同年10月向客戶尹衍樑、林陳海等人招攬基金，再由NZ公司僑外資名義成立鑒機，其中尹、林同意投資鑒機各100億。

2016年2月，蔡利用兆豐銀核貸潤泰集團75億，將其中65.7億以認購特別股方式流入鑒機，蔡友才、王起梆並收受行政服務費2.25億，同年5月至8月將1.8億匯往2人海外之TPP公司，轉匯蔡另5家海外公司洗錢。

蔡還蒐集兆豐銀投資、經營評估等報告，上傳至雲端硬碟，指示鑒機員工下載至其個人平板電腦，蔡因無心經營，明知美國紐約州金融服務署(DFS)對兆豐銀紐約分行金檢報告認定有缺失，卻不開董事會或向董事報告，故意隱瞞，致兆豐被重罰57億。

事情曝光前，蔡友才、王起梆分別賣出兆豐股票321張、335張，分別避損56萬多元、136萬多元。另外，黃士明也涉賣股77張，避損20多萬元。

台北地檢署2016年12月偵結，依違反金控法、證交法、洗錢等罪起訴蔡友才、王起梆，各求刑12年、10年，並聲請沒收2人不法所得共2億2692萬元；另依違反證交法起訴黃士明，求刑4年。

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(中時 )