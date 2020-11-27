去年頗受市民好評的荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）已於日前抵台，目前在防疫旅館展開14天的檢疫期，期滿後將正式與市民朋友見面。台南市長黃偉哲為讓馬丁出關後能繼續歌唱撫慰人心的歌曲，特地準備各式各樣的台南特產，讓他在居檢期間有滿滿的美食相伴。

市府指出，檢疫期第一周除了以基本的珍珠奶茶迎客外，還提供頗受國內外旅客喜愛的台南小吃，包含：牛肉湯、肉燥飯、蝦捲等，與台南農特產關廟鳳梨汁、麻豆柚子蔘、東山椪柑及以桂圓製成的麵包，以及近年大賣的古蹟文創點心，像成功洋芋片、至聖點心麵、媽祖賜芙小泡芙等。另外，去年參加馬丁演唱會，深受其歌聲感動的台南某蝦捲業者，也特地提供美味的台南蝦捲，表達歡迎之意。

市府表示，希望透過這些接待，讓馬丁感受到台南的熱情好客，並深刻了解台南的美食文化。市府也還，接下來還有許多豐富的台南美食，等著馬丁品嘗。

市府說，黃偉哲已於25日率先公布，指馬丁將在12月18日晚間參與國家交響樂團在安平億載金城的「爵士．樂無限」活動，還將參與未來為期1個月的「2021臺南好YOUNG耶誕跨年系列活動」，詳細的活動時間及場次資訊將陸續公開，敬請期待。

(中時 )