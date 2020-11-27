中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍近日指出，受益於大陸國民經濟快速復甦拉動鋼鐵需求以及疫情期間政府推出的一系列減稅降費政策紅利，2020年全國鋼鐵行業整體表現好於預期，但未來面臨的不穩定、不確定因素顯著增多，在擴產和保供方面應保持相對謹慎。

數據顯示，前10個月，全國粗鋼產量8.74億噸，年增長5.5％；生鐵產量7.42億噸，年增長4.3％。鋼鐵生產除3月份負增長外，其餘各月均保持正增長。

需求強勁拉動鋼鐵生產高位運行的同時，帶動鋼鐵進口大幅增加。前10個月，大陸鋼材進口年增長74％，鋼材出口年減近20％；自6月份起開始形成階段性粗鋼淨進口。

駱鐵軍表示，2020年鋼材消費增長出乎意料，這種消費強度是非常態的，應對此保持理性，不能過分樂觀，要在擴產和保供方面保持相對謹慎。

此外，由於鐵礦砂、焦炭和廢鋼等鋼鐵生產所需的原料價格明顯上漲且持續處於高位，鋼鐵行業效益雖好於預期，但仍明顯低於全國工業行業平均利潤率，盈利可持續性面臨考驗。

(工商 )