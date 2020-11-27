由於國際疫情有增溫的趨勢，臺鐵局27日表示，依據中央流行疫情指揮中心「秋冬防疫專案」律定，12月1日起旅客進入臺鐵車廂及場站、車站大廳時，須佩戴口罩。如有飲食的需求，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，可在飲食期間暫時取下口罩，飲食完畢仍須配戴口罩。

臺鐵局將持續辦理各項防疫措施，除加強車站及列車清潔消毒外，旅客進站乘車全面實施量測體溫，乘客經紅外線顯像儀或額溫槍量測逾37.5度會再次複測，如複測時體溫仍超過37.5度，會主動告知旅客，勸導其返家休息及就醫，並依規定拒載。進站後（含車廂內）應佩戴口罩，旅客未能配合，將通知鐵路警察局協助處理，如有違法事實，由鐵路警察局依法移送地方政府衛生單位進行裁處。

自疫情發生以來，臺鐵局各項防疫措施均依中央流行疫情指揮中心及交通部指示辦理，也呼籲民眾防疫期間請配合相關措施，以保障旅客健康並落實公共運輸責任。

(工商 )