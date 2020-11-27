南投縣鹿谷鄉民代表蔡翠容（摘自南投縣鹿谷鄉公所全球資訊網／黃立杰南投傳真）

又見考察爭議！臉書社團「愛出國 i-FLY.tw」10月13日貼出民代赴北韓的出國考察報告，內容寫到「讓我震撼的是朝鮮人對國家領導人的尊敬及崇拜，這是台灣已經失去許久的精神，期望在這方面我們能夠加油」，貼文一出引起網友譁然。撰寫該報告的民代蔡翠容27日表示，他本意是希望台灣人更認同土地。

據了解該報告是2018年7月間，南投縣鹿谷鄉民代表蔡翠容出國前往北韓的考察報告。對於報告內容引起網友熱議，蔡翠容27日表示網友誤解了意思，那段話只是一部分的心得，她要強調的是希望台灣人對於民選的總統，無論現任或卸任都應尊重，不要任意謾罵，並非鼓吹極權或偶像崇拜。

蔡翠容說，她很愛台灣，在台灣生活很幸福，明明是寶島，卻有人要稱作鬼島，考察報告的開頭，就有說北韓是封閉的共產國家，而看到朝鮮人對國家領導人的尊敬及崇拜，才會感到震撼。

針對爭議內容寫到「這是台灣已經失去許久的精神，期望在這方面我們能夠加油」內容，蔡翠容說他通篇報告的主旨，是希望台灣人對總統能尊重，更重要是認同這塊土地，不要媚外，事實上台灣有很多很有魅力的部分。對於可能是用字不夠精確引發聯想，他將檢討改進。

(中時 )