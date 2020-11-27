北市議員林穎孟日前才被爆出詐領助理補助款，與辦公室主任發生糾紛，遭助理控訴慣老闆、假面甜心，27日下午林穎孟帶律師，與多名駐衛警到市議會辦公室，要求解僱2名主任，並要求他們離開研究室，雙方僵持不下，林穎孟也在臉書上證實「已依法終止與該二人之契約關係」，並強調先前部分媒體對她的負面報導全屬不實。

林穎孟在臉書上發聲明指出，近期辦公室兩位主任抹黑爆料，誣陷我挪用勞健保公款、詐領助理費等莫須有罪名，甚至對我強制追拍大聲叫囂後再次扭曲誤導媒體，嚴重傷害我的人格與聲譽之情狀。

林穎孟表示，過去以來，兩位主任早已不斷在我跑行程、開會、質詢、嘗試討論調整工作模式或指派工作時，以侮辱干擾代替溝通，數次將我需要簽名的重要文件逕自丟在回收箱或棄置地上，當我在與其他助理討論公務時，不斷大力敲撞我辦公室門板干擾威脅，更在進入我的辦公室後，把腳踩在椅子上指著我吼叫辱罵，經勸告仍不停止。

林穎孟說，去年我便發現辦公室運作不順暢，已影響我的問政品質與地方行程服務，曾多次委婉要求主任改善調整工作模式但卻未果。近期更努力嘗試更明確的溝通，指出問題希望釐清彼此的認知，調整更好的工作模式，卻完全無法進行有效溝通。

林穎孟強調，儘管數月以來如此內外交迫，我仍努力維持個人工作品質，不放棄對選民的承諾，做好議員問政質詢、全日審預算及地方服務的工作。然而經歷這些一而再、再而三，頻繁的人身侵擾與威脅行為，令我深受折磨，不斷忍耐到此刻，我已依法終止與該二人之契約關係。

(中時 )