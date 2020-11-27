相較於前一季創下歷史記錄的崩跌，印度經濟在9月結束的季度應該已有所改善。不過，分析師認為，印度的復甦之路仍然相當漫長。

印度第二財季（7～9月）國內生產毛額（GDP）數字將於周五發布，經濟學家預期印度第二財季GDP萎縮8.8%，並預期10～12月季度GDP將持續下跌，但2021年1～3月季度GDP可望成長0.5%。

如果周五公布的GDP一如預期呈現萎縮，將宣告印度正式陷入技術性衰退。

摩根大通首席新興市場經濟學家Jahangir Aziz表示，摩根大通對印度第二財季的看法略為樂觀一些，預估該季GDP跌幅介於7.5%至8%。他並表示，印度經濟雖有所改善，但距離完全復甦、或甚至是重拾過去6個月消失的成長，仍然非常非常的遙遠。

印度在爆發新冠肺炎疫情後，消費者需求低迷不振，以及銀行業長期陷人困境，使該國經濟面臨許多挑戰。為了減緩疫情擴散，印度在3月下旬至5月間實施嚴格的全國封鎖措施。

(時報資訊)