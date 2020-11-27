記憶體品牌威剛(3260)今（27）日宣布正式跨足綠能物流市場。旗下「威速登」推出首款專為物流業者設計的商用電動三輪車，威剛科技董事長陳立白表示，目前已獲十多家物流業者接洽詢問，預計明年上半年小量生產，下半年量產，並擬在大陸生產供應大陸及東南亞等市場，並期望威速登成為旗下轉投資的小金雞。

威剛科技董事長陳立白表示，威剛自5年前即投入電動車馬達的研發，看好電動車發展趨勢；威速登首款推出之商用電動三輪車，最大載重200公斤、容積逾800公升，同時兼具靈巧、安全及環保，更是全台唯一符合歐盟轉彎穩定性規定的電動三輪車，搶攻商用物流的最後一哩路。

威速登電動三輪車率先瞄準物流業，包括momo、嘉里大榮、新竹物流、祥億貨運都是確定的合作對象，中華郵政也是潛在客戶；威速登將持續推出其他車款，以及從目前的換電系統再擴產至快充方式，並且將直接銷售及以租賃方式，初期以20萬元左右價位，待有一定量產規模後，價格會再下降。

威剛科技董事長陳立白表示，目前訂單很多，但整車廠宏佳騰產能很滿，明年該車款產能及銷售量尚未定；威剛也將在大陸與當地業者合作生產。目前威速登科技的合作廠商涵蓋兩岸三地、日、韓、東協10國與紐、澳、印等國家，未來也將藉由集團品牌行銷100多個國家的資源，進一步開發全球國際市場。

威速登電動三輪車最核心的電動馬達及控制器系統，都是由威剛自主研發製造，並獲得台灣及國際多項專利，車體是與國內知名機車大廠宏佳騰合作，電源系統則是與Gogoro Network智慧電池交換平台合作；威速登電動三輪車亦搭載威剛自行研發的AI智能系統，能提供物流業者智能派車管理平台、智慧車隊管理模式及安全監控車輛狀態，有效掌握車輛地點、規劃路線、管理與收發物件等，達成物流配送最後一哩路之任務。

接下來除了傳統的商用運輸應用，威速登將持續推出其他車款，以滿足不同族群對電動車的需求，包括村里長公務、長照送餐，或是各縣市花市、果菜市場及漁農畜市場等。

(時報資訊)