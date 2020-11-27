女神舒淇和馮德倫結婚後，彼此演藝工作忙碌鮮少同台，而舒淇經常分享生活點滴，也不太見2人同框，甚至曾傳出感情變不好、離婚等消息；昨（26）日感恩節舒淇和閨密林熙蕾及一群朋友劇照，曬出大合照看到馮德倫也在場，他們還穿情侶裝悄悄放閃，看得出他們感情依然甜密。

感恩節當晚舒淇在臉書曬出2張大合照，她和先生馮德倫跟其他好友一起過節吃大餐，席上還有她的閨密女神林熙蕾；但細看發現舒淇和馮德倫穿粉紅情侶裝，對鏡頭笑得燦爛，成為照片中一大亮點。而他們就算不用做出親密舉動，也感覺得出2人關係始終如一。

感恩節當晚舒淇在臉書曬出2張大合照，她和先生馮德倫跟其他好友一起過節吃大餐。(圖/ 摘自舒淇臉書)

舒淇和馮德倫穿粉紅情侶裝，對鏡頭笑得燦爛，成為照片中一大亮點。(圖/ 摘自舒淇臉書)

馮德倫先前被質疑外貌不如以往邁入老態，但感恩節照片中，他臉上狀態還是保持很好，除了笑起來稍微有點紋路外，帥氣神情依舊，粉絲也熱情留言，「馮德倫真的帥」、「偶像偶像」、「難得一見同框的馮先生縫太太」、「老公還是這麼帥」、「吼唷馮德倫好帥」。

舒淇和馮德倫在2016年9月3日突然宣布閃婚，震驚演藝圈，讓雙方好友和粉絲都超驚喜。

(中時新聞網)