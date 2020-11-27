苗栗縣選出15家業者與社區，推出客庄廚藝體驗型遊程，27日授證給業者，並邀請藝人楊子儀直播宣傳。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府爭取客委會補助，辦理客庄廚藝體驗行銷推廣計畫，徵選縣內體驗型料理服務業者，提供深度體驗遊程，今年有15家業者與社區入選，獲選的竹湘精緻農坊，農場主人羅金玉是抗癌鬥士，他推出「去阿公家玩DIY」體驗型遊程，除了倡導無毒農耕，也提醒民眾注意食安贏回健康。

推廣客庄廚藝體驗型旅遊，苗縣選出15家業者提供各具特色的「粄食」料理遊程，文觀局副局長王浩中27日指出，許多社區都有發展客家米食文化，因此今年也有社區入選，料理遊程有傳統有創新，有鹹食有甜食，吃飽也吃巧，業者與遊程介紹已公布於「文化創意新苗栗」臉書粉絲頁，歡迎民眾查詢。

竹湘精緻農坊主打利用石虎棲地所產的米，研磨成米粉跟麵粉結合，利用在地蔬果進行染色，無花果乾做內餡，製作成造型可愛的石虎造型米包子。農場工作人員林昱妏指出，米包子的顏色都利用無毒蔬果原色調配而成，紅色是火龍果加紅麴、咖啡色是黑糖、金黃色是南瓜。

農場主人羅金玉罹患口腔癌後，對生命產生頓悟，為了養病他隱居山林，吃自己種的無毒蔬果，配合化療、手術戰勝病魔，他注重吃的安全，因此推廣無毒農業。林昱妏表示，老闆深知生命的可貴，因此農場不用化肥和除草劑，宗旨就是「友善耕作、友善土地」。

苗栗縣選出15家業者與社區推出客庄廚藝體驗型遊程，27日由各入選業者端出特色粄食料理。（巫靜婷攝）

苗栗縣選出15家業者與社區推出客庄廚藝體驗型遊程，27日由各入選業者端出特色粄食料理。（巫靜婷攝）

苗栗縣選出15家業者與社區推出客庄廚藝體驗型遊程，27日由各入選業者端出特色粄食料理。（巫靜婷攝）

苗栗縣選出15家業者與社區推出客庄廚藝體驗型遊程，27日由各入選業者端出特色粄食料理。（巫靜婷攝）

苗栗縣選出15家業者與社區推出客庄廚藝體驗型遊程，27日由各入選業者端出特色粄食料理。（巫靜婷攝）

(中時 )