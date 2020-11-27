國寶級竹編大師張憲平在苗北藝文中心展覽館展出畢生竹編精品。（謝明俊攝）

國寶級竹編大師張憲平在苗北藝文中心展覽館展出畢生竹編精品。（謝明俊攝）

國寶級竹編大師張憲平在苗北藝文中心展覽館展出畢生竹編精品，精美竹編令人流連觀賞。（謝明俊攝）

國寶級竹編大師張憲平在苗北藝文中心展覽館展出畢生竹編精品。（謝明俊攝）

國寶級竹編大師張憲平在苗北藝文中心展覽館展出畢生竹編精品。（謝明俊攝）

苗栗縣苗北藝文中心在國內疫情減緩下，推出系列重要藝文展演活動，特別邀請國寶級的竹編大師張憲平，展出生平重要作品，由於多數作品都已由許多公私機構典藏，藝文中心還特別商請收藏單位借展，全部50件作品，都是張憲平從年青至老的竹編作品總集，作品之精美，讓觀賞民眾驚呼連連。

苗北藝文中心因新冠肺炎疫情，推遲多項藝文表演展覽長達9個月，在目前國內疫情趨緩下，中心推出「2020苗北藝術節」規畫「首席名家」、「經典交響」、「跨界共製」、「國寶大師」等四大系列藝文展演活動，其中國寶大師部分，就是邀請國家竹編大師張憲平，挑選50件最精華作品，在藝文中心展覽館展出。

這50件作品是涵蓋張憲平從年青至今，前後近50年的各式竹編作品，包括樣式精美的提籃、禮籃、竹盤，編織花樣之精細，圖案之生動，讓人流連觀賞目不轉睛，其中有許多作品已由公私機構收藏，藝文中心藝術總監林佳瑩特地親自拜訪各單位借展，張憲平許多作品離開身邊多年，再重新相逢時，情緒非常激動，宛如與親人久別重逢一般，不斷驚呼：「又看到了！」

張憲平1943年出生在苗栗竹南鎮，祖父母是苑裡鎮世傳藺草編織家，張憲平20餘歲接下家中紡織業重擔，因赴日本途中遇見與父親舊識燈具商，想要尋找精美的竹編燈具銷往日本，張憲平回台後遍尋無獲，於是發願自己來編，這一投入就是將近50年。這次的展覽是將張憲平生平的最精美作品全部集合一次展出，讓民眾得以近距離觀賞大師畢生心血。

(中時 )