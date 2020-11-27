味全龍今天擴編選秀名單出爐，龍隊花750萬選到中信兄弟今年剛獲得最佳二壘手獎項的吳東融，吳東融在台灣大賽就沒被放入名單，這次也不在18人保護名單中，他在臉書感性向兄弟球團道謝，也向球迷喊話，「我還是我，未來當我們在球場遇到時，歡迎你們跟我打招呼喔！」

吳東融在臉書感謝中信球團帶領他走進夢寐以求的職棒大門，「自2016年迄今，中信球團對我的照顧，我銘記在心；更要謝謝中信教練團這些日子對我的循循善誘及諄諄教誨，我自知自己有許多不足之處，感謝教練團對我的包容。」

吳東融也感謝味全龍球團的賞識，此外也向一路支持他的象迷道謝，「我很珍惜披上黃色戰袍與你們並肩作戰的這段時光。請記得，我還是我」

味全龍總教練受訪時表示，吳東融有能力守二、三、游三個位置，需要東融這樣的球員來帶領年輕內野手。

兄弟領隊吳志威則表示，「不管是誰，每位被選走的 我們都很不捨，畢竟共同努力過，祝福東融在味全有更好的發展。」

(中時 )