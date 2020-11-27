新安東京海上產險「吉時保線上投保平台」首次參加「數位奇點獎（Digital Singularity Award, DSA）」即勇奪三項大獎。

得獎的作品分別是「最佳商業轉型創新－金獎」及「創新類－類別大獎」兩項大獎，另其和愛酷智能科技的技術合作專案「新安東京海上- AI保單辨識產險數據加值戰略」也勇奪「最佳產品創新獎－銀獎」。

第四屆數位奇點獎總計有 99家公司、887件作品報名，參賽者眾多競爭激烈，新安東京海上產險初試啼聲即獲評審團高度讚賞青睞，除對創新力肯定外，新安東京海上產險表示，也給予「吉時保線上投保平台」提供更符合數位世代保險商品及優質服務更多動力。

新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，「吉時保」針對不同生活型態的族群，思考短期且高頻的風險，推出on-demand隨保隨用的商品，環繞著「快速、簡單、小額」三大主軸發展，鎖定行動世代族群降低投保門檻，透過「吉時保」線上平台簡單明瞭的圖說教育大眾可能面臨哪些風險，讓社會大眾能更快速、更即時、更簡單在線上直接購買保險並獲得保障，縮短人們和保險間的距離。

新安東京海上產險說，「吉時保」利用網路蒐集客戶行為及大數據分析了解客戶需求，並利用生活化的社群行銷手法讓客戶憶起「出現在日常生活中」的保險需求，利用人手一部的行動裝置手機輕鬆完成投保，降低小型風險對生活的衝擊。如今年疫情影響造成國內自駕遊夯，吉時保線上平台即有「短期租借車險」商品，只要在出發前上網或用手機至「吉時保線上平台」投保，短短5分鐘就能完成投保，快速、即時、又好上手，最少只要約百元多保費就可提供一整天完善且心安的行車保障。

新安東京海上產險說，吉時保將持續推出創新服務，對於即將到來的周休2日，並已規劃租借車出遊的民眾消費者，即可至「吉時保www.luckybo.com」線上平台試算投保短期租借車險，體驗即時保、容易買、買剛好的「快、易、省」短期租車險。

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