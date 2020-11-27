新冠肺炎疫苗呼之欲出，加上石油價格漸趨穩定，紡纖供應鏈景氣回溫漸從下游代工廠，轉向中游複合及功能性的紗線廠；宏益（1452）、集盛（1455）第三季營運已開始回溫，預期，第四季可望衝今年業績高峰。

隨著訂單回流，需求漸增，宏益、集盛9月起本業獲利已轉正。

根據宏益第三季財報顯示，本業已轉盈，營業利益1241萬元，在加上股利收入後，當季稅後淨利4887萬元，EPS0.37元。

營項中以少量多樣產品為主的宏益，且，功能性強的複合紗比例已提升到4成；在下游客戶訂單逐漸回流下，目前稼動率已回升至9成多，其中，功能、環保性多的產品出貨增，可推升宏益第四季營收及獲利動能轉佳。

宏益指出，7月還在虧錢，不過8月就轉損平，9月已開始賺錢，目前看第四季本業營運會較第三季好轉，此外，目前訂單能見度達明年上半年，預期2021年的營運有望回到前年水準。

集盛第三季本業虧損縮小至4100萬元，受惠業外收入挹注，EPS轉正為0.07元，集盛表示，7月虧損幅度仍大，8、9月營運逐步回升至損平或小賺。

在油價穩定、且逐步上升下，CPL價格上揚，集盛主要產品的尼龍粒、尼龍絲等相關產品報價跟漲；集盛表示，目前價格跟利潤已經恢復到疫情前的正常水準，10月可維持獲利。

至於集盛另一營項加工絲產品，由於集盛近幾年積極朝少量多樣、特殊、功能性產品結構調整，並配合客戶需求，訂單也已增加，第四季本業有望轉虧為盈。

由於第一季是加工絲出貨旺季，市場指出，集盛2021年營運可望逐步恢復往年營運水準。

(工商 )