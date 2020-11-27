坤達、巴鈺主持衛視中文台新節目《比賽開始》，27日到北投出外景，邀請媒體探班，該集來賓為五熊、柯有倫、NONO等。坤達、巴鈺在新節目前沒見過彼此，幾集錄下來，巴鈺讚坤達零弱點，既親切又溫柔，體貼全展現在工作細節中。28日適逢黃鴻升（小鬼）冥誕，坤達透露一群朋友會去小鬼店裡，「那天是他的生日，又是他的店重新開幕，希望他在他的星球可以過得很好，然後看著我們大家都很開心」。他坦言近日終於夢到小鬼。

坤達回憶與小鬼的夢境，「很短暫的一個夢，夢境是三個畫面，一開始見到他，心裡想說『終於！』下一幕是他跟我握手，第三幕跟我講了一句話，但醒來就忘了」。他開心地說：「他人緣很好，終於排到我了」，醒來還跟愛妻柯佳嬿說：「耶！我夢到了。」對於小鬼冥誕進將至，另一好友李易也在臉書寫下：「一早6點起床做了你愛的客家小炒，阿姆也帶了他們家的啤酒硬要跟你喝一杯。」他還巧遇從高雄搭車北上的粉絲，「依照你的個性，那麼大盤的客家小炒，你一定會想分給他們嚐嚐，所以我就分給他們」。

左起NONO、坤達、巴鈺、五熊、柯有倫開心同框。（衛視中文台提供）

值得一提的是，前陣子巴鈺才喊話要拚生子，她談到進度笑喊：「一直在拚呀，照著時間表走，鬧鐘一開始，立刻就位好，但怕壓力過大，所以只有我知道，就瘋狂給老公暗示。」不管是煮蚵仔料理，還是叫他買可樂、拋媚眼，勢必要造人成功。她表示今年尾牙至今談了兩場，但都還在洽談中，而坤達剛加入華視、東森《極智對決 誰梭了算》錄完第二季，節目就宣告收攤，他則回應：「錄完一季了，電視臺有自己的打算，但我跟幾個哥哥們感情都很好，私下都會出來，很期待下個合作機會。」

(中時 )