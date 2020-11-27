中部合格寄養照顧人吳姓男子2018年間遭爆將兩名寄養少女當洩慾工具，以「玩身體接觸遊戲 」之名與其中一名少女發生性關係，另外少女雖堅拒，卻被他強制在旁觀看並用手機錄下性交畫面，雖然吳男全盤否認犯行，堅稱倆人偷竊被他發現因此懷恨誣告，台中高分院認為事證明確，維持原判，判處5年9月徒刑。全案仍可上訴。

吳男和妻子2009年經向當地政府申請成為合格寄養家庭，在2018年間社工在訪視一名安養少女察覺有異，主動報案，進而揭發其惡行，判決書指出，吳男和妻子2016年與2017年先後安排未滿16歲，領有輕度智能障礙手冊的少女小美，以及少女小英（皆化名）寄住，吳男卻在2018年2月間，以1000元誘使小美與他玩「身體接觸遊戲 」迫其性交，之後，又想用1000元姦淫小英，遭小英堅拒。

2018年農曆春節期間，吳男帶小美與小英返回位於南部老家，小美忘記攜帶內衣褲，吳男遂於年初一（2月16日）上午，開車載兩女返回中部住處，在屋內與兩女「3P」，他與小美發生性關係，要求小英在旁觀看，拿手機拍攝錄影，之後吳男還在車內播放影片給兩女觀看後刪除影片，給小美1000元、小英200元。

小美在隔一段時間將上述行徑轉告朋友小恬，小恬於2018年7月轉告社工，地方社會處主動報警偵辦，除將兩名少女另行安置，也終止吳男與其妻的寄養家庭資格；而警方在吳男電腦內查獲小英、小美與小恬3女的裸照，地方法院判刑5年9月。

吳男上訴台中高分院二審，他全盤否認寄養少女指控，還辯稱兩女偷竊遭他發現，他告誡再犯會報警，兩人懷恨在心而不實指控。至於警方發現其電腦裏的三女裸照，吳男辯稱是得知3人拍裸照，想告誡3人不能拍裸照。

法官認為，兩女對細節描述鉅細靡遺，小美又有處女膜撕裂傷，而小英曾撰文，指吳男是「老色鬼」，這些都能佐證兩女指控。二審法官認為，吳男觸犯兒童及少年性剝削防制條例中，引誘使少女為有對價之性交行為罪與未遂等罪，一審合併判刑5年9月，量刑妥當，駁回吳男上訴，可在上訴三審。

(中時 )