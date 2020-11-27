「DAIKIN 大專羽球超級盃」28 日將於台北市網球中心熱血開戰，各大專院校不論是甲組、乙組球隊，都派出最強好手參戰，為爭取羽球名校榮譽努力，北市大學生，同時也是國家代表隊的王齊麟、李洋、楊博涵等國手都有報名參賽，並挑戰創新賽事—超級3對3！

DAIKIN 大專羽球超級盃總獎金13萬元，透過校際對決，激起年輕選手們的正能量與榮譽感。不僅有以往的團體賽，主辦單位更是引領世界羽壇，首創「七分賽制」採5戰3勝，並新增「超級3對3」比賽，為羽球寫下新的紀錄，期望隨著賽制的變化巧思，可以讓參賽選手及球迷們享受極速羽球帶來的熱血快感。

首創的「七分賽制」，讓羽球戰神王齊麟覺得節奏加快，壓力也變大，必須減少發球失誤；「楊肉盧」楊博涵也表示，7分制新鮮又有趣，加上雙打及三對三的比賽節奏快速，每一分都是關鍵，對於第一次打7分制的三對三比賽，他說平時的訓練就是最好的準備，會開心的享受比賽！

雙打好手李芳任透露，他也是第一次打7分制，而以往打三對三都是平常訓練增加樂趣用，這次賽前會與隊友培養默契，並以平常心打好每一場比賽。創新的「超級3對3」，吸引不少國手組隊參戰，王齊麟與雙胞胎組合李芳任、李芳至組隊，李洋也將與蘇力瑋、張紡琦合拍，楊博涵則是與王子維、柏禮維搭配。

「超級3對3」有別於以往的單雙打，是個刺激又有趣的賽制，但要注意發球與接發球順序必須遵循規則，否則將造成違例。超級3對3場上同時有6位選手，來回擊球速度會再加快，不僅讓戰況更激烈，也會讓觀眾看得熱血沸騰！

(中時 )