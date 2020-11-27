區域全面經濟夥伴協議RCEP未包含台灣，可能成為我國傳產業者出口隱憂。資誠（PwC）聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇認為，RCEP預計於2021年末或2022年初生效。

曾博昇指出，與CPTPP和東盟FTA相比，RCEP在許多承諾的深度方面的覆蓋面較小，並且關稅降低速度較慢，企業必須盡早評估這些差異的影響，來適用最佳的FTA網絡。

亞太地區15個國家簽署了區域全面經濟夥伴協議（RCEP），成員國包括印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞等東協十國，以及大陸、日本、韓國、澳洲、和紐西蘭。

按GDP總量（26兆美元）、人口（22.7億人）和出口總值（5.2兆美元）衡量，它將成為世界上最大的自由貿易協定（FTA）。

資誠（PwC）會計師事務所建議，儘管亞太地區已經具備許多自由貿易協定（例如東協與大陸、東協與印度的自貿協定），但RCEP的建立仍將產生重要影響。台資企業必須儘早進行影響評估，才能在協議生效時充分利用RCEP的利益。

資誠表示，RCEP有關稅豁免，成員國之間90％的原產貨物貿易最終將取消關稅，受影響最大的行業將是傳統高關稅的行業，例如食品、農業、消費品和汽車。

另外RCEP也有原產地規則，所有成員國都同意對所有產品應用一致的原產地規則，一旦公司可以證明產品符合RCEP來源標準，它將在所有成員國中都適用。

(工商 )