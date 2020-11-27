美股因感恩節休市，已預見成交量不會太多。午後內地A股走高，帶動港股尾盤倒升。

周五香港恆生指數開低走高，收漲75.23點或+0.28%，為26894.68點。國企股(H股)漲88.81點或+0.83%，為10790.30點。

軟件服務領漲1.8%，為表現最好板塊。阿里健康漲6.1%，報22.4港元；百富環球漲7.3%，報5.43港元；網龍則持平小漲0.8%。

阿里健康上半年業績首次獲利，股價周四大漲，今日再漲6.1%，市值突破3000億港元。

半導體股漲1.68%，為表現次佳板塊。華虹半導體漲1.35%，報37.5港元；上海復旦漲1.29%，報10.96港元。

物業股集體走高。中海物業漲10%，世貿服務漲近6%。

濠江機電今日跌1.2%，今日成交金額1.25億港元。濠江昨日一分鐘內暴跌80%，成為今日市場廣泛話題，上市僅兩個多月，一分鐘內由3.71港元狂洩至0.51港元，市值由18.5億港元跌為3.5億港元。濠江機電昨天有3.97億港元巨量總成交金額，而此前幾日，濠江日成交金額僅百萬港元。資金數據顯示，昨日成交金額中，散戶僅占550萬港元，其他皆為大戶完成交易。

(時報資訊)