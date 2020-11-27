日本網站《rankingoo》調查超過1.3萬受訪者，票選2020年日本人心目中的國民女神，近期公布年度票選結果前20名，上榜的女星有北川景子、永野芽郁、上白石萌音等人，而前三名也令人毫不意外，冠軍則由「國民老婆」新垣結衣輕鬆摘下。

《rankingoo》列出了形象清新形象，讓人有療癒感的女星，讓網友們票選前20名，而結果出爐，第20名到第6名分別為清野菜名、高畑充希、川口春奈、北川景子、土屋太鳳、吉岡里帆、森七菜、石原聰美、上白石萌歌、橋本環奈、多部未華子、永野芽郁、深田恭子、上白石萌音、清原果耶。

而前5名也是不負眾望，第5名為青春電影御用的透明系女孩廣瀨玲，而第4名是有「國民妹妹」之稱的有村架純，第3名則是年僅20歲的大勢新人濱邊美波，第2名由常勝軍綾瀨遙拿下，在一群年輕妹妹中殺出重圍，不少網友都認為，「綾瀬遙天才的天然發言和微笑太可愛了」，人氣相當高。

最後「國民女神」的封號毫無懸念由新垣結衣拿下，她以1014票壓倒性拿下冠軍，網友形容她為「清純派王道」，原本人氣就很高的她，2016年以《月薪嬌妻》紅遍世界，事業更上一層樓，摘下第一名實至名歸。

(中時新聞網)