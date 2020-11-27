「台北金融博覽會」百家爭鳴，永豐金控打造的「數位金融酒吧」特別吸引年輕人的眼球！永豐金控表示，此次「數位金融酒吧」走的是「DAWHO 輕奢華」風格，子公司永豐銀行及永豐金證券共同打造「DAWHO亨利」、「開放金融」、「捐款支付」、「金融投資」與「金融開箱」五大亮點場域，勾勒出新世代數位金融藍圖。

金管會副主委邱淑貞也到場來體驗「數位金融酒吧」的功能，永豐金控董事長陳思寬、永豐金控總經理朱士廷親自上陣講解各項數位金融服務。

永豐銀行表示，「DAWHO亨利」採用精心設計的互動式螢幕情境式問答，模擬民眾面臨買房成家、青年創業或小額投資等需求時，數位帳戶「大戶DAWHO」即可提供全方位一站式金融服務，滿足客戶的各式金融場景；「開放金融」則透過記憶翻牌遊戲，體現API串接精神，在配對過程中，深入淺出介紹永豐APIs四大面向與使用情境；「捐款支付」則結合「好心肝基金會」推出線上捐款平台，串接信用卡與行動支付等付款方式，讓民眾體驗彈指捐款、送愛無礙。

除體驗活動外，永豐銀行數位金融處處長黃品睿與理財達人寶可孟也連袂登上財經論壇主舞台，以《大戶DAWHO教我的理財8件事》為主題，分享運用數位帳戶「大戶DAWHO」創造財富的理財心法。

永豐金證券表示，「金融投資」將展出目前最受矚目的「豐存股」台美雙市場存股平台、及「AI 幫你顧」線上全方位投資顧問服務兩大FinTech特色產品，並首次對外公開展示「Python API金融生態圈」串接成果，現場互動式體驗將以「企業logo識別大挑戰」帶出「美股離你太遙遠？ 1分鐘打破你的迷思」以及「AI 幫你顧」透過LINE互動體驗，運算出投資分析建議，更容易看見賺錢的機會。

同時，永豐金證券數位金融處副總經理劉柏甫也登上達人開講舞台，以《投資超簡單 第一次存股就上手》為主題，分享運用台美雙市場存股平台「豐存股」，讓存股變得跟網購一樣容易。

「金融開箱」區則陳列旗下各類金融商品，例如，智能撲滿或大戶信用卡等，歡迎民眾在獨具輕奢風格的櫥窗牆前打卡拍照。「台北金融博覽會」自11月27至29日於台北世貿一館展出，開放民眾免費報名參加，活動期間，民眾至永豐展區完成指定任務，可獲得LINE集點卡1點，集點成功可至吧檯區兌換精美贈品。

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