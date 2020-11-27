證交所表示，耀登（3138）初次上市普通股股票承銷（IPO）案，今（27）日進行上市前現增競價拍賣，競拍結果最高價衝上101元，在興櫃最後成交參考價小漲0.42元、收82.9元，以現增承銷價最後拍板僅46元，若投資人參與公開承銷並中籤，套利空間高達36元，幅度高達80％。
耀登此次IPO案採競價拍賣及公開申購方式辦理，最後辦理競價拍賣股數3,740仟股，公開申購股數為1,235仟股。此次參與投標之投標單筆數共計1,786筆，合格標單共計1,695筆，以美國標決定競拍得標價格，已於今日於證交所經由公開方式完成電腦開標，並全部順利拍賣。
開標結果最低得標價格68.6元，最高得標價格101元，得標加權平均價格71.54元。
另依相關處理辦法規定，耀登競價拍賣最低承銷價格為42.59元，此次辦理公開申購價格為46元，12月1～3日為公開申購期間；12月7日為公開抽籤日。
(工商 )
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