2020台北金融博覽會27日盛大登場，富邦金控攜手子公司台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦投信以馬拉松「富邦帶你一起Run」為主題，打造專屬跑道場景貫穿展區，象徵人生如同一場個人馬拉松，在每個生涯階段中，富邦金控集團都提供創新且多元的金融服務，陪伴大家一起跑向美好人生！

現場特別規劃五大站點「小資起跑」、「安心保險」、「親子理財」、「財富衝刺」、「退休規劃」，結合特色互動遊戲與說明，邀請民眾現場體驗。

富邦金控表示，「小資起跑站」是化身神槍手裝備「愛藥即時」癌症標靶保險，保障從年輕開始。國人癌症發生率持續攀升，其中高價的癌症標靶藥的費用，對小資族或剛出社會的年輕人都是龐大負擔。富邦產險推出業界首張個人實支實付型「愛藥即時」癌症標靶保險，保戶僅需負擔小額保費，即能享有最高300萬的癌症標靶治療藥物費用保障。

富邦產險以「癌症標靶治療」為主題，設置「搶救小保大作戰」射擊遊戲，邀請民眾化身神槍手，在有限的存款及時間下，瞄準螢幕中的癌細胞，就像癌症標靶藥物一樣，在較小的副作用下，精準地幫助遊戲主人翁小保擊退癌細胞。另外癌症標靶藥費用高昂，遊戲中的射擊子彈象徵小資族有限的存款，藉此提醒民眾應盡早為健康醫療保障做足規劃，投保富邦產險「愛藥即時」專案，是人生起跑時的最佳小資保障方案。

此外，有關「退休規劃站」，以「富樂退富了退」專案，客製化退休錦囊妙計，北富銀表示，退休規劃就像一場馬拉松，比持久、比耐力，堅持到底就有機會樂享退休生活。

台北富邦銀行推出「富樂退富了退」專案，以淺顯易懂又有趣的互動遊戲「富識島國樂退尋秘」讓民眾體驗退休規劃的精髓，遊戲除了分享退休金制度、投資理財秘笈，亦內建不同職業的退休金公式提供財務缺口試算，玩一輪即能掌握退休金規劃全貌，並獲得一份客製化退休理財配置建議。此外，北富銀也主動關懷客戶的退休生活，日前舉辦多元樂退生活講堂，包括運動養生、深度旅遊、藝術鑑賞等，並安排專人於講堂現場進行退休金規劃諮詢。

富邦金控表示，此次金融博覽會活動現場（2020/11/27-29），民眾只要完成「富識島預言」遊戲、分享至社群媒體，以及參與「鬼谷子神算」體驗退休金試算與規劃，即可獲得專屬的退休錦囊妙計與精美環保玻璃吸管（數量有限送完為止），每日還有Show Girl不定時舉辦快問快答贈好禮活動，歡迎有興趣的民眾一起來尋找退休大秘寶！

(工商 )