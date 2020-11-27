想將自家的產品賣到其他國家，做外國人的生意？香港商BOXFUL今（27）日宣布加碼投資台灣，所投資的桃園跨境物流倉正式開幕；並同步推出整合倉儲與物流的一站式BOXFUL跨境配服務，最快24小時即可送到亞洲重要城市，跨入跨境電商產業不再遙不可及。

疫情下，電子商務是逆勢成長的產業之一。根據Statista統計，全球電商交易額預計成長至6.54兆美元，其中跨境銷售額將佔22%。根據商研院調查，台灣跨境電商交易額僅佔國內電商市場約5%，對比在台跨境電商仍有很多不少成長空間。來自香港，從提供到府迷你倉起家的BOXFUL，繼9月份推出BOXFUL電商物流服務後，進一步加碼台灣，成立跨境物流倉，並推出整合倉儲與物流的「BOXFUL跨境配」，要透過一站式服務協助中小型貿易商或是新創團隊能夠觸及外國市場，把產品賣到更多國家。

針對BOXFUL跨境配解決方案，台北市進出口同業公會秘書長黃文榮指出，面對跨境電商，雖然成長潛力大，但是物流業者是否時間可與貿易商配合，以及逆物流（退貨等服務）、價格成本等元素，都是面對物流服務時的痛點。過去台北市進出口同業公會已積極的為業者尋求跨境電商的可能性，因此今日BOXFUL能夠推出跨境配，是為尋求跨境電商的業者提供了一個邁向跨境的解決方案。

今年年初就已經成為BOXFUL成為合作夥伴的SHOPLINE台灣總經理陳少勤指出，疫情下電商業務爆發，企業為要生存，上網販售商品是必要的途徑。但當萬物都上網販售的時候，電商業者必須要知道，競爭將會更為激烈，因為就算從未打算去其他國家建立品牌，其他國家的團隊也會進入台灣，成為你的競爭者。他明確指出，如今跨境電商看來是趨勢，但在SHOPLINE認為，未來跨境電商將成為電商業者的基本門檻。

BOXFUL董事總經理許仄偉則認為，因為行動裝置滲透率提升、電商體驗提升、訂閱制普及讓顧客忠誠度提昇、全通路（線上加線下）的銷售策略，以及搜尋引擎持續優化，提升搜尋精確度的基礎上，他們預見未來三年電商將會猛爆成長。因為疫情影響，人們對於上網購物的接受度也會日漸增加，這也將導致業者必須要快速轉型，尋找新的商業模式與機會，而跨境電商就是其中一種解決方案。

面對跨境電商必要面對的挑戰BOXFUL指出，他們的系統提供了跨平台庫存\水位管理，API串接自動拋單出貨、自動物流選擇與成本管控系統、整合並且分析所有進出貨資訊的Dashboard，還有專屬客服團隊、自動選價系統、當地與海外倉庫，能提供合作夥伴洽詢當地法規與清關問題、自動選出最適合物流方案等，讓跨境物流業者從入倉、儲存、加值服務、訂單整合、逆物流配送等階段，都能完整覆蓋。

來自新加坡的許仄偉指出，以他的觀點來說，他發現事實上台灣有許多產品的品質都很好，但他卻無法在新加坡買到。以新加坡人均所得較高，且更願意為了好品質的商品付費的消費習性來說，擁有高品質的台灣商品確實很有機會在新加坡的市場闖出一片天。再加上他分享，新加頗、馬來西亞、越南2019年Google 搜尋數據中關於「台灣製造」相關搜尋比例成長16%，代表這些市場都對於台灣製造的產品很感興趣，期待台灣的業者能夠把握機會，在跨境電商爆發潮流中搶佔一席之地。

(科技)