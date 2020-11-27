竹山秀傳醫院兒童發展聯合評估中心，近期發現一名3歲女童疑似有發展遲緩的跡象，經兒科醫師評估，發現女童確診有語言發展遲緩情形，在早療中心治療團隊及時介入下，運用1個月時間讓女童主動說話。專家提醒，發展遲緩要把握3歲以前的治療黃金期。

竹秀醫院表示，依據世界衛生組織資料，發展遲緩兒童的發生率約為6到8％，在已開發國家標準下，盛行率甚至達12到15％，而台灣的統計僅約為4％，明顯有被低估的狀況，尤其在0至3歲的嬰幼兒被低估狀況特別明顯。

竹秀兒科主任高萬清進一步說明該女童的個案情形，評估是環境因素及互動少，才導致語言發展有些微緩慢，因此建議女童媽媽，可以在早上安排與女童玩遊戲，如堆積木或丟球等；下午則帶到鄰近公園散步，多多與人接觸，增加女童與外界互動的機會。

竹秀兒童發展聯合評估中心表示，經過1個月後追蹤女童的語言改善情形，在女童媽媽努力配合醫師建議的矯治作法後，女童不僅變得比較會說話，也開始能用口語清楚表達自己的需求。

嬰幼兒若有發現發展遲緩情況，家長其實不用太擔心，竹秀醫院表示，只要及早篩檢發現與矯治，仍可享有正常成長的生活。

(中時 )