味全龍擴編選秀花750萬選到樂天桃猿劉時豪，他被看好是龍隊明年升一軍的主戰捕手，他也在臉書上感謝樂天球團與味全龍，樂天隊友將要成為對手，陳禹勳、洪聖欽等隊友也紛紛在臉書上獻上祝福。

味全龍急需有經驗的捕手在場上指揮，劉時豪29歲已有7年職棒一軍經驗，曾是猿隊主戰捕手，其他時間也是擔任二號捕手，龍隊總教練葉君璋受訪時表示龍隊目前最大問題就是捕手都沒有一軍經驗，「我認為劉時豪的年紀、捕手的表現，加上他也曾跟王維中搭配過，對他評價滿高的，是最好捕手人選。」

劉時豪則在臉書道謝，「謝謝味全龍隊以及葉總教練的欣賞以及肯定，自2013年的選秀加入了Lamigo到現在經營的樂天球團，感謝所有球團人員以及全體教練團的照顧和指導，最重要的是感謝這幾年來不斷給予支持與鼓勵的桃猿球迷們，你們是時豪在場上奮鬥最大的動力來源。」劉時豪表示會帶著一樣為球迷為球團奮鬥的精神，繼續的在味全龍隊裡繼續的努力下去。

劉時豪將要離開待了7年的桃猿隊，隊友也不捨紛紛獻上祝福，終結者陳禹勳在臉書上貼出劉時豪的LINE貼圖，寫下，「珍重再見了，好好努力加油，再見面時就是男子漢的對決！#帥到分手#變成大龍炮」

洪聖欽也在Instagram上貼出劉時豪照片寫下，「2020第一個po文是因為你，朋友該說的也都跟你說了，祝福你有更好的發展，很難想像從少棒到現在我們都同隊，加油啦！一起努力就是了。#從少棒當隊友到現在真的不簡單#我們終於被拆散了」

樂天桃猿臉書粉絲團也寫下祝福，「謝謝時豪為桃猿隊付出的一切，我們會記得與你一起同隊共度的時光！桃猿真的謝謝你～時豪！10號隊友們～我們一起祝福時豪身體健康，轉換隊伍後有好的發展！」

(中時 )