台北市萬華一名16歲少女25日晚上9時出門後失聯，家屬等不到她回家報警，警方先前查到手機訊號位在淡水區的學府路，之後她的友人稱已回到台北，27日手機訊號則在萬華、中正區來回跑動，大批警力搜尋下，今天下午4點找到她位在西門町的服飾店購物，目前已通知家屬。

警方表示，少女的朋友一直與她聯繫，朋友在跟警方傳達她的位置，但少女一直跑來跑去，因此花費大批警力尋人，警方在27日發現手機訊號在萬華區、中正區來回跑動，終於在西門町找到人，少女表示因心情不好，這幾天是去找朋友玩，警方正會同家長，進一步詢問她這幾天的動向。

新北市一名16歲少女失蹤兩天，警方找到人在西門町逛街。（圖／翻攝自臉書社團「淡水佈告欄」）

少女的母親在她失蹤後，在臉書社團「淡水佈告欄」發文表示，她女兒25日晚上9時出門後，至今還沒回家，報警尋找後，已經查到手機訊號在淡水學府路，因學區範圍大，因此希望淡水鄉親如果看到女兒請跟她聯絡，因女兒患有精神疾病，疑似遭網友帶走，讓她真的很擔心。

據了解，該少女住在台北市萬華區貴陽街附近，25日晚間跟母親說要去家樂福，出門之後就未回家，警方調閱監視器後發現她出門即往家樂福反方向走，手機訊號位在淡水，但警方稍早又從她朋友得知，她已返回台北中正區北門附近，警方在下午已找到人位在西門町。

(中時新聞網)