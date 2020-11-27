立法院27日院會，行政院長蘇貞昌上台施政報告，國民黨立委丟豬內臟抗議，並要求蘇為萊豬進口下台。（姚志平攝）

不滿民進黨立委護航行政院長蘇貞昌施政報告，國民黨立委朝發言台丟擲豬內臟，遭民進黨批評浪費食物、踐踏豬農心血。對此，國民黨痛批，蔡英文總統事前不與社會及民眾溝通，蠻橫宣布開放萊豬進口，罔顧食安與民意，是踐踏台灣豬農的始作俑者，民進黨強逼人民吞下萊豬，才最應該被譴責。

國民黨指出，蔡政府拒絕與社會溝通，不敢與在野黨辯論，然而萊豬叩關在即，為了捍衛人民健康、守住食安底線，在野黨因而不得已採取抗爭路線。難道如今人民連抗爭的權力都沒有嗎？蔡政府開放萊豬進口，民眾就一定要吃下去嗎？

國民黨強調，明年元旦開放萊豬進口後，國內豬農勢必受到嚴重衝擊，就連農委會都坦承開放萊豬將對台灣整體養豬產業造成重大影響。

國民黨指出，顯而易見，民進黨就是踐踏豬農的始作俑者，如今民進黨指責他人踐踏豬農，無疑是「做賊喊抓賊」，對危害人民健康、衝擊國內養豬產業的開放萊豬政策，國民黨一定會跟七成的民意站在一起，堅持拒絕萊豬進口，為捍衛人民食安抗爭到底。

(中時 )