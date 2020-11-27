109年台北市中正盃滑冰錦標賽將在28、29日於小巨蛋冰上樂園滑冰場舉行，這也是今年台北市體育總會滑冰協會在國內舉辦第2場非閉門賽事。參賽選手都是極具潛力的未來之星，其中林榆芯和鄭庭芸備受矚目，被看好創下佳績。

全球疫情持續發燒，許多國際賽停辦延期，歸功於台灣防疫有成，我國選手與其他國家選手形成兩樣情，台灣選手不僅能夠透過比賽驗收訓練成果，國人也能夠在小巨蛋冰場欣賞到充滿力與美的藝術饗宴。

防止疫情擴散及秋冬季流行病毒傳播，主辦單位依中央流行疫情指揮中心指示，嚴格落實防疫工作，所有入場人員皆進行實名制；進入會場前，需實施體溫量測，大會為了方便觀賽民眾進場動線順利，特別增加自動辨識熱感應體溫測量，保障進場人員及選手安全。

本屆中正盃滑冰錦標賽總計372名選手參與，其中年僅10歲的林榆芯和鄭庭芸備受關注。林榆芯已能夠完成四種兩周跳，教練田宏文說：「其他高難度的組合動作，她也駕輕就熟，是一位極具天份的選手。」

林榆芯的生活多采多姿，除了花式滑冰外，還是樂團首席小提琴手，也喜歡體操，不過她最熱衷的還是花式滑冰，幾乎每一天都在訓練，田宏文笑說：「她真的很認真，不讓她滑冰，就是對他最大的懲罰。」

田宏文期待林榆芯在中正盃完美演出，也希望她能夠克服心理壓力、突破自我，「她一直很優秀，技術也沒有問題，但心理還需要加強磨練，希望她享受比賽過程，期待她的演出，零失誤滑完就很滿意。」

本賽事另一名焦點選手鄭庭芸，近期特別加強體能訓練，以更好的狀態迎接比賽。教練施文倡表示，最近她滑行速度變快，所以穩定性顯得非常重要，未來她也將挑戰三周跳的動作，「這部分不能躁進，才不會導致受傷風險。」

施文倡說，花式滑冰講究角度和技巧，需要結合身體與頭腦，鄭庭芸是邏輯性很好的孩子，只要按平常訓練發揮，相信比賽沒有太大問題。

鄭庭芸除了參加菁英低齡組比賽外，還報名了道具秀，施文倡表示，這次讓他參加道具秀，希望透過比較輕鬆、多元的方式，讓她提升表演質量，過去她容易怯場害羞，期待充滿秀味的道具秀能帶給她不同刺激，對她會是很大的幫助。

(中時 )