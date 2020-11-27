希爾頓集團（Hilton）旗下品牌「Tapestry精選酒店」進軍亞洲，亞太區首處據點「台北時代寓所」（Hotel Resonance Taipei）將於12月2日開幕迎賓。業界人士推估，在不確定性仍高下，台北時代寓所目標平均住宿率7成、平均房價達5000～5500元，但未設定明確時程。

「台北時代寓所」由太子建設(2511)及富邦人壽合作開發，富邦人壽2013年標得國防部地上權案標案，由太子建設子公司時代國際行旅承租，並取得希爾頓集團旗下Tapestry精選酒店品牌特許，授權時代國際行旅以「台北時代寓所」名稱在台經營。

位於忠孝東路、林森南路口的「台北時代寓所」鄰近捷運板南線善導寺站，設有6種房型、共175間客房，客房面積自30平方公尺（約9坪）起跳，並設有1間貴賓專屬交誼廳、1間星巴克Starbucks咖啡廳特色店、1間舒壓水療BEING spa。

由於邊境封鎖未解，雙北飯店市場仍處於艱困期，對於仍選擇在此時開幕，台北時代寓所總經理林桂玉表示，飯店業從籌備、興建到完工迎賓，均需要數年時間醞釀，只是按原始計畫前進，且剛好可搭上台北市政府甫宣布的旅遊補助方案。

林桂玉坦言，雖然在此狀態下開幕並不容易，對營運極具挑戰，但認為台北時代寓所除了具備交通及位置優勢，且結合希爾頓集團的國際品牌優勢，相信仍有吸引商務及度假國旅顧客的本錢，並看好國境重新開放後將成為旅客在台北住宿的首選飯店之一。

(時報資訊)