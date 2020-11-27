中華電(2412)宣布，與國立雲林科技大學合作，結合5G技術與特性，運用Rogy360全景直播相機拍攝即將於本周六(28日)舉辦的30周年校慶活動，中華電將透過5G訊號傳送高畫質串流直播影像至國立雲林科技大學YouTube，完整呈現設計學院作品。

中華電表示，本次雙方攜手於校慶活動中，運用5G高速率特性傳送高畫質串流直播，並透過5G手機搭配Cardboard，以VR 360體驗特展作品，包括張文山副教授「Wow, YunTech!」、王照明副教授「歡樂偶戲迎校慶」與楊晰勛副教授「奇幻鐵匠鋪VR」等創作，充分展現設計學院多元的創意與設計能力，以及中華電5G高速上傳與下載能力。未來，中華電與國立雲林科技大學將持續於5G創新應用與人才培訓進行產學合作，提升台灣5G智慧產業實力與創新能量。

本次360度全景直播採用「中華電5G加速器」新創公司達標智源科技所推出的Rogy360全景直播相機，該公司為今年獲得Top 3創新卓越獎的三家團隊之一，以及使用宏達電(2498)、SONY與OPPO等品牌5G手機，搭配Cardboard享受VR 360沉浸式直播體驗。

(時報資訊)