受到科技業展望佳帶動，台股本週五加權指數收紅21.43點或0.15%，收13,867.09點，成交量2,384.24億(台幣)。富蘭克林華美投信認為，目前預估明年經濟展望樂觀良好，加上科技上游訂單滿載，可望為台股2021年表現持續增添火力。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，以目前科技上游半導體產業訂單觀察，台股明年展望樂觀，有機會持續創新高，12月先挑戰一萬四關卡，加上經濟表現良好，國際資金回流台灣，新科技趨勢如5G及電動車趨勢起飛，推升上游晶片與零件組裝需求訂單爆量，明年預估科技產業仍是越上游的產業表現越好。

觀察國際市場，周書玄也分析，由於國際疫情仍嚴峻，儘管歐美中陸續傳出疫苗研發成功的好消息，但由於持續防疫與封城，連帶影響消費市場，但明年上半年可以陸續觀察疫苗上市後，過去受影響的實體消費、零售通路、旅遊、觀光產業等有機會自谷底翻揚，落後補漲。

投資策略上，周書玄認為，台股的走勢仍以科技電子權值股為重，比重達六成以上。投資操作上也看好高速運算、人工智慧、半導體、車用電子等，此外，國外若逐漸解封後，油價不再走低，又可恢復外出與旅遊後，塑化類股補漲，加上因加州大火使電源供應不穩，造成家電與冰箱電路不穩報銷，美國新增採購家電、冰箱等訂單加持，使用ABF特殊外殼製作這類需求訂單增加，冰箱、電視、顯示器等家電等相關產業，2021年投資展望也不看淡。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，台股2021年表現因具有上游電子權值股支撐，預估展望樂觀向上，加上台灣經濟基本面復甦良好，全球低利環境、資金行情做多新興股票意願增加，可望推升台股表現，故建議台股投資人不妨分散布局，以電子股為主、傳產與金融股為輔，提醒留意漲多風險，並慎選低基期且具業績成長之標的投資，或利用定期定額方式，以台股基金做中長期投資。

(時報資訊)