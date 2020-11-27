智慧型手機多鏡頭及規格持續提升，蘋果光學鏡頭供應商—玉晶光(3406)客戶中高階鏡頭需求還是很旺！玉晶光董事長陳天慶表示，今年光學產業雖然因中美貿易戰及新冠肺炎疫情混沌不明，公司仍繳出不錯的成績單，依目前客戶需求來看，今年第4季及明年第1季營收有機會比以往年度同期來的好；至於VR/AR產品玉晶光亦有團隊開發設計，預計2022年後可望有較好的營收貢獻。

玉晶光今天下午舉行法說會，由陳天慶及總經理郭英理親自主持，玉晶光近幾年以工匠精神專注做好研發及製造，包括提升模具精度、產線自動化，以及生產大數據分析，讓公司在製造生產良率趨於穩定，進而推升公司營收及獲利成長，雖然中美貿易戰及新冠肺炎疫情重創智慧型手機需求，但玉晶光營運未受太多影響，今年第3季合併營收51.87億元，更創下單季歷史新高，累計前3季稅後盈餘20.57億元，年增35%，每股盈餘為18.47元。

針對法人詢問第3季毛利率下滑原因，陳天慶表示，今年第3季毛利率較低，主要是受匯率、舊產品的價格客戶有調整以及新產品的良率還有改善的空間等因素導致。

今年以來中低階智慧型手機銷售優於高階智慧型手機，法人關心手機前後置鏡頭升級趨勢是否變緩及玉晶光客戶中高階鏡頭需求狀況？對此，郭英理表示，光學鏡頭規格升級技術趨勢沒有變緩，包括：後置鏡頭的感測元件愈來愈大、解析度愈來愈高，變焦鏡頭(Zoom)、6倍、8倍等遠距鏡頭，TOF運用等，在前置鏡頭部分，鏡頭愈來愈小，還有屏下鏡頭愈來愈薄，這部分工藝也很難，我們現在看到高階鏡頭需求還是很強，沒有看到需求下降的情況。

在VR/AR部分，郭英理表示，VR/AR是不錯的光學產品，公司在VR/AR耕耘很久，有不同團隊在做，其中VR有8個鏡頭，用於追蹤眼睛眼球及週遭環境，強調輕薄，不能暈眩，目前已順利出貨，AR鏡頭由RGB組成，非常小的發射鏡頭，不過AR鏡頭必須等Micro LED技術成熟，仍需要兩年半到三年時間，預計2022年後VR/AR才會有比較好的營收貢獻。

郭英理表示，高階鏡頭一代一代往上走，7P/8P/9P各有優點，片數增加亦導致製造困難度更高，公司以高階鏡頭為主，中低階為輔，只要客戶開的規格，我們與客戶合作開發的產品，我們都可以做到滿足客戶的需求。

為因應客戶需求，玉晶光近兩年在大陸廈門及台灣台中兩地擴產，其中廈門部分以租賃方式投資3座新廠，生產4P至7P鏡頭產品，3座廠在第3季底已全線投產，增加約20%到25%產能，台灣廠部分則計畫生產VR/AR及手機閃光燈(Flash)鏡片，目前廠房仍興建中，最快明年上半年投產。

(時報資訊)