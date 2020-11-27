王道銀行(2897)今天舉行線上法說會，經營團隊指出，展望2021年，企金方面，聚焦專案性融資與聯貸客群的發展，並開發耕耘中型企業客群，著重手續費的成長。消金部分，由於低利率環境，房貸業務拓展將會趨緩，並轉向高利差的信貸為主。

王道銀行今年前3季合併淨收益60.08億元，合併稅後淨利17.67億元，年增0.5％。而王道銀行前3季個體淨收益35.59億元，個體稅後淨利8.96億元，年減14.7％，主要受到整體利差影響，每股盈餘為0.32元。

由於利率關係，前3季淨收益收入17.11億元，年減14.22％，其中，利息淨收益占比39％，手續費淨收益占比13％，其他淨收益占比48.1％，雖然該行針對存放利差努力改善，但不敵市場環境，淨利息收益率由去年底1.45％到今年第3季降到1.38％，存放利差由去年底0.78％降到到今年第3季0.72％。

在資產品質方面，今年逾放比因受去年潤寅集團詐貸影響與香港大環境影響而偏高，已依法提列足額備抵呆帳，並就抵押擔保品出售及拍賣，隨著相關債權回收，逾放金額由去年底13.25億元到今年第3季底降到9.84億元，逾放比由0.75％降至0.57％，10月底止，進一步下降至0.5％，備抵呆帳覆蓋率為284.19％。截至9月底，銀行資本適足率為12.12％、第一類資本比率為10.74％、普通股權益比率為10.58％。

華票(2820)方面，前3季累計稅後淨利11.94億元，年成長25.8％，每股盈餘為0.89元。

對於2021年的展望來看，企金業務聚焦在專案性融資與聯貸客群的發展，以增加手續費的收入；同時開發耕耘中型企業客群，爭取貿易融資收入；並與個金單位協同合作，加強企業主財富管理。

因市場低率環境，個金業務上，房貸業務拓展將趨緩，轉以高利差的信貸為主；理財業務則持續增加理財商品的種類，建立橫跨線上與線下以及協同企金單位協銷的完整銷售管道。此外，將更著重分群經營，以提高客戶體驗與滿意度，增加客戶黏著度。

金交業務主要成長動能分別在股債收益與TMU手續費收入。王道銀行指出，隨著疫苗陸續問世，全球經濟可望逐漸恢復成長，加上資金面持續寬鬆，台股高殖利率優勢仍有機會吸引資金，適當配比股票投資仍有獲利空間。債券殖利率雖處於低檔，但仍將持續審慎布局。

(時報資訊)