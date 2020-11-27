中信金(2891)旗下中信證辦主辦泰金-KY(6629)現增，發行現金增資普通股共2,000張，其中1,700張為原股東認購、100張為員工認購，剩餘200張依法對外公開承銷，銷售價格每股52元，今（27）日開始申購，申購期間自今年11月27日至12月1日三個營業日，12月3日抽籤，預計12月11日現金增資新股發放上櫃。

泰金-KY為泰國家飾鑄件之領導製造商，產品包括櫥櫃金屬把手、衛浴掛鉤、窗簾五金飾品等，客戶涵蓋多家北美居家修繕或家飾五金品牌大廠。今年營運表現亮眼，10月份營收新臺幣1.39億元再創新高，截至今年第三季每股稅後盈餘（EPS）為5.44元，大幅超越去（2019）年全年度之4.38元。受惠美國房市復甦、新客戶挹注及毛利率持續不斷優化下，市場看好今年第四季為最旺淡季，全年度EPS有望挑戰7元，明（2021）年營收有機會維持雙位數成長，續創新高。

今年市場熱錢不斷湧入，泰金-KY日前發行可轉換公司債「泰金一KY」超額認購倍數達5.1倍，創「CB超額認購倍數」及「KY公司可轉債得標均價」歷史新高，成功募集約新臺幣2.16億元，受到市場投資人高度關注。本次泰金-KY辦理現金增資，可再募集新臺幣1.04億元，今日收盤價為71.5元，預期中籤報酬率達37.5%，價差近新臺幣二萬元，可望掀起申購風潮。

(時報資訊)