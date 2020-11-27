隔晚美股感恩節假期休市，27日晚亦只有半日市，不過港股在期指結算日（27日）下呈先低後高，收盤創六連升，創逾九個月收盤新高。

恒指開低60點，上午跌幅曾縮至17點，高見26,801點，之後再向下，曾跌114點低見26,704點，中午跌42點。午後由跌轉升，三點後曾升189點，高見27,009點，惟未能升穿25日高位（27,040點），大盤升幅收窄。恒指收盤升75點或0.28％，報26,894點，創2月21日以來收盤高。

國企指數收10,790點，升88點或0.83％；恒生科指收報8,090點，升32點或0.4％。

大盤全日成交額只有1,127.2億港元，為超過一個月以來最少。

個股方面，騰訊收跌0.5％報583港元，成交居首達65.72億港元。成交第二大是將於30日公布季報的美團，升1.3％報312港元。

大陸銀行股領漲大盤，交行及工行分別漲4.6％及4.3％，為表現最好藍籌。小米挫2.1％，為表現最差藍籌。

(工商 )