今年結合「全國製茶技術競賽10年冠軍」、「新北6大特色茶」及「地方創生團隊」3大主題，在板橋大遠百推出互動式展覽。（許哲瑗攝）

新北連續10年奪得全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍，出產的好茶品質備受肯定。（許哲瑗攝）

新北市連續10年榮獲全國製茶技術冠軍，今年度冬茶上市，農業局表示，今年結合「全國製茶技術競賽10年冠軍」、「新北6大特色茶」及「地方創生團隊」3大主題，在板橋大遠百推出互動式展覽，開放民眾免費參觀，11月28、29日更邀請今年全國製茶技術總冠軍，現場沖泡新鮮冬茶給民眾嚐鮮。

新北市今舉辦冬茶上市記者會，台北市知名主廚劉一叡、新北市副市長吳明機、板橋大遠百經理黃永芳共襄盛舉，介紹今年限量版的冠軍茶鄉點心盒，為互動式展覽揭幕。

「新北出產的好茶尚讚！」吳明機致詞表示，新北市茶葉生產面積750公頃，年產量400噸，產值約11億元，不僅是包種茶發源地，也是最大包種茶產區，至今連續10年奪得全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍，出產的好茶品質備受肯定。

吳明機介紹，今年首次在板橋大遠百9樓威尼斯廣場推出十冠茶特展，昨日起展出至12月4日，11月28、29日更加碼邀請全國製茶技術競賽冠軍、新北市在地茶師擺設茶席，歡迎大家購物之餘，也駐足威尼斯廣場參觀展覽，品嚐新北在地茶食。

農業局長李玟補充，今年推出限量的「冠軍茶鄉點心盒」，共有台式及日式2種款式，價格皆為150萬，即日起可線上預購。

李玟說，12月5日、6日、12日、13日在坪林推出「名伶遊茶鄉京劇裝扮體驗」、「茶事體驗營」、「百人搓茶湯圓」、「茶料理DIY」等活動，並與在地的地方創生團隊規畫老街裝置藝術，融入在地特色推廣茶產業，活動詳情可上農業局網站查詢。

(中時 )