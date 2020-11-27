首部訴求旗山青年回鄉就業及生活的微電影「迴鄉」，26日在高雄市旗山社區的傳統三合院內舉辦首映發表會，吸引不少在地民眾前往觀賞。（旗山區公所提供／林雅惠高雄傳真）

首部訴求旗山青年回鄉就業及生活的微電影「迴鄉」，26日在高雄市旗山社區的傳統三合院內舉辦首映發表會，吸引不少在地民眾前往觀賞。

高雄市旗山區公所結合返鄉創業青年齊心地方創生事業，透過貳參玖柒影像公司新銳導演楊凱淳，籌拍「迴鄉」微電影，期盼引導出外拚搏的游子回家鄉發展，遠離喧囂及匆忙的城市，生活也能過得充實與自在，並讓大家知道旗山是適合工作、發展的好所在。

旗山區長謝健成於「迴鄉」首映會特別邀請里長及社區里民共同欣賞這部訴求青年返鄉的微電影，盼能引起青銀兩代對故鄉與城鄉差異的再思考，如同楊導演影像公司的場址曾是旗山知名舞廳，由於產業沒落致使建物逐漸荒廢，適逢第二代青年返鄉創業，改造為影像工作室與攝影棚，有望成為旗山區的影像文創基地

微電影「迴鄉」拍攝取景之際，同時納入旗山重要的觀光地標，包含武德殿、體育場、旗山車站與中山路老街，劇組更找到溪洲地區保有濃厚懷舊氣息的古早味麵攤，及北勢社區的傳統三合院建築，歡迎遊客到旗山旅遊時，不彷將影片中景點實際走過一遍，感受蕉城的風土人情味。

(中時 )