生理需求，是人類維持自身生存的最基本要求，動物也會有一樣的需要。近日，網路瘋傳一段影片，只見一隻猴子在機車上，低著頭正在打手槍，最後甚至將所有子孫一口往嘴裡送，這讓拍攝者整個崩潰尖叫，這段影片也造成網友轟動，不少網友都搞笑地替車主默哀。

這段影片被轉發至臉書《爆笑公社》，只見疑似是車主的拍攝者，崩潰地表示「不唬爛！早上起來看到這個，我真的快崩潰。」只見長達12秒的影片中，一隻猴子蹲坐在機車坐墊上，正低著把玩自己的「生殖器」，豈知，玩著玩著竟變成「現打豆漿」，下一秒便直接將其一條條宛如絲狀的子孫一口吞下。

這畫面讓所有人都看傻眼，車主看了更是直接尖叫喊「吃掉了！」如此驚人的事情，也讓他無心上課，直接翹課去洗車，隨後他更哀號「在我車上打手槍，然後再把自己的吃掉，這到底是什麼智障生物？」

影片才短短一天，很快地就被網友瘋傳，留言數也多達3千則，網友們紛紛標記自己的好友朝聖這驚人的畫面，另外也有網友留「我快笑死」、「豆漿小猴」、「真正的甲X」、「我覺得超好笑」、「妳們學校這什麼奇怪生物啦」、「一個自產自銷的概念」。拍攝地疑似為高雄國立中山大學，過去曾傳出不少師生遭猴子騷擾，如今又傳出猴子在機車上打手槍，這也讓學生們都笑翻了。

(中時新聞網)