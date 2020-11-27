台中市長盧秀燕表示，這不是數字問題，而是任何一件兒虐案都不應該發生。（盧金足攝）

台中市議員林祈烽、施志昌和鄭功進27日市政總質詢指出，社會局統計台中市今年1至9月共發生通報2374件兒少保護案件，其中被列為再通報案件也高達74件，呼籲市長要正視嚴重的兒虐問題，提出有效的預防對策，市長盧秀燕表示，這不是數字問題，而是任何一件兒虐案都不應該發生，市府會更加努力保護每個受虐兒的安全，不讓他們受到再次傷害。

林祈烽說，去年全國發生1萬1113件兒童受虐案件，台中市從去年至今年9月，就接獲5210件的兒虐案件，顯示問題相當嚴重，社會局調查不管是0至6歲幼童、7至12歲的孩童、還是13至18歲的青少年，對這些孩童施虐常是孩童最親近的人。

林祈烽表示，其中，父母、養父母、繼父母和父母同居人，這3個不同年齡層的受害案件數，高達6、700件，非常驚人，不知這些所謂的父母或監護人，到底是有多麼痛恨小孩？為什麼會這麼狠心的虐待孩童和少年？

最讓他訝異的是，這些兒少保護案件中，再通報第2次以上的案件，2018年有330件、2019年有193件、今年1到9月也有74件，每年平均1至200件的再通報數字，是不是就代表有1至200位受虐的兒少是經常處於被父母或親人所虐待的環境中？讓小孩身心靈受創，更可能影響其人格的發展，甚至長大成年後，會不會從被害人變成所謂的加害人？

台中市今年兒少保護通報案件，3個年齡層的被害者案件數幾乎都差不多，但0至6歲的兒虐案件較多，照理講0至6歲的兒童自我保護能力相較其他年齡更為不足，因他們未達受國民教育年齡，多於家庭或居家式托育系統中受照顧，如果有遭到父母或托育人員虐待或疏忽，在表達能力及對外較無接觸的情形下，應該是更難以發現。

社會局長彭懷真表示，他曾擔任監獄1年多的輔導老師，在與當事人對談前，都會先看當事人的資料，發現很多人會進監所，當初可能都是家暴的受害者，因成長過程人格扭曲，以致於後來成為犯人。

至於通報案件數偏高一事，因台中是人口第2大都市，通報總數第2多還算合理的，最重要的是，褓母等相關單位有接獲訊息，一定要通報，看是父母或什麼地方出問題，再來做強制或安置的工作。

市長盧秀燕表示，這不是數字問題，而是任何一件兒虐案都不應該發生，這兩年在社會局和社工同仁努力下，再通報案件已有稍微下降，但會發生再通報案件，表示其家庭、父母或其親友已經有問題了。

不過，每個個案都非常難處理，要接管或怎麼處置都不是市府單方面可以說了算，還有法院的判決和學者專家的意見，市府會更加努力保護每個受虐兒的安全，不讓他們受到再次的傷害。

(中時 )