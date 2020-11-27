新北市消防局今（27日）下午3時許獲報，年約30多歲女子從新北市新店區北新路二段某民宅5樓墜落，警消獲報抵達時女子仍有生命跡象但意識不清，目前仍在醫院急救中，據悉，墜落者為某協會志工，警方正進一步釐清墜落原因。

(中時 )