女子從5樓墜落送醫急救 警調查墜落原因 16:532020/11/27 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方正進一步釐清墜落原因。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市消防局今（27日）下午3時許獲報，年約30多歲女子從新北市新店區北新路二段某民宅5樓墜落，警消獲報抵達時女子仍有生命跡象但意識不清，目前仍在醫院急救中，據悉，墜落者為某協會志工，警方正進一步釐清墜落原因。 (中時 ) #女子 #墜落 #新北市 #急救 #消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 礁溪協天廟內戰擺不平 官司開打 04:102020/11/27 地方新聞 銀彈充足 新壽獵樓不設限 04:102020/11/27 財經要聞 宜蘭驚傳女國中生墜樓 送醫後傷重不治 10:102020/11/27 社會 《國際產業》不只iPhone 13 傳蘋果新iPad Pro也將採用自家5G晶片 08:522020/11/27 財經 單親母勒殺小姐弟遭判死 摯友不捨孩子怒揭露「獄中只想前男友」 12:292020/11/27 社會 變態執行長 偷拍2817檔判10月 04:102020/11/27 社會新聞 PO剃頭照稱罹癌 女騙財230萬元 04:102020/11/27 地方新聞 寂寞男網路裸聊遭詐騙 休假警即刻攔阻 13:522020/11/27 社會 女做完「分手啪」 還遭惡男持打火機凌虐 11:182020/11/27 社會 新北消防猛男月曆發表 警察、醫護入列 13:492020/11/27 生活 社會熱門新聞 月薪10萬月刷卡15至22萬 900萬存款來路不明 勞動部貪官遭收押 - 社會 16歲少女疑遭網友帶走失蹤2天家人崩潰求助 西門町服飾店尋獲 - 社會 單親母勒殺小姐弟遭判死 摯友不捨孩子怒揭露「獄中只想前男友」 - 社會 甜美女師穿低胸上課 彎腰狂洩半乳 網噴鼻血：看了2小時 - 社會 宜蘭驚傳女國中生墜樓 送醫後傷重不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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