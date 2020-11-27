國健署5月預告《菸害防制法》修正案，增訂「類菸品」，禁止電子煙輸入、製造，卻給加熱菸開放空間。對於政府突然轉向研擬開放加熱菸，台灣拒菸聯盟緊急去函懇請行政院長蘇貞昌接見，同時舉發國際菸商公然違反現行法令開設「加熱菸貴賓店」，半個月來都只得到「院長尚未指示」的回應。

台灣拒菸聯盟擔憂，繼開放萊豬後，政府是否將再放行加熱菸？呈請院長務必審慎，秉持「貿易協商放兩旁，人民健康擺中間」，堅守不開放任何新型菸品。

消費者文教基金會名譽董事長游開雄針對目前政府草案內容提出4不行。首先，《菸害防制法》目前對於菸品的定義原指已經盛行百年的紙菸、雪茄、水菸、嚼菸、口含菸等所有已上市菸品，但政府版草案在定義後加上「其他相類產品」，不僅沒說清楚「相類產品」是什麼，還新創語意不清的「類菸品」。由於菸品中的相類產品(加熱菸)可以進口、類菸品(電子煙)不可以進口，屆時廠商一定有所爭執。菸商跨國已推出「加熱菸＋電子煙」的混種產品，號稱「多功能的加熱菸」，未來還會有更多變種新品，政府又要一一靠人為判定？

其次，政府版修法草案對於未來菸商繼續推出的新型菸品，如果經「人為判定」歸為開放的「其他相類產品」時，上市前須經過申請健康風險評估審查通過及核定，但因母法草案中未對何種菸品構成指定菸品之審核列舉或概括標準之說明，不僅可能違反法律明確性原則，審查標準的不確定性亦將引發爭議，屆時政府如何斷定有無違法？有無相關參考標準數值？未來可能引發無止盡的行政訴訟。

游開雄也說，政府對於酷炫吸睛的「基礎裝置」如加熱器、充電器等根本沒有廣告行銷限制，所以導致菸商敢明目張膽的超前部署，以「加熱菸貴賓店」率先插旗信義區。一旦「只展示、不販售」的加熱菸實體店全面開始運作，等同宣告跨國菸商在台灣可以橫行無阻，殘害民眾的健康。屆時，政府究竟要如何有效管制業者明著交易加熱菸，暗地裡附帶交易電子煙的行為呢？

另外，政府表面上說嚴管卻對加熱菸採低課稅，新型菸品未來可能會帶來更高的風險，例如美國經驗發現，使用加熱菸者也會同時使用傳統菸品，等於是菸品的單位使用量增加了，健康風險自然提高。目前已開放加熱菸的國家多採加重課稅，但台灣政府版草案只對「菸草柱」課稅，金額只跟傳統紙菸一樣。有些品牌的菸草柱也不是以支的形式，加上重量更輕，換算起來稅金將低於傳統紙菸，如果要嚴管，不是應該比紙菸加重課徵稅嗎？此外，定義的條文寫「其他相類產品」，課稅的條文卻寫「其他菸品」，完全對不上，又是只能靠人為解釋，如此真的課得到稅嗎？

董氏基金會執行長姚思遠強調，台灣現行《菸害防制法》已超過13年未修訂，必須趕快提出符合國際公約且能真正對付菸商新策略的修法草案。他呼籲行政院明鑑，為保護兒童青少年、維護國人健康，請採納「台灣拒菸聯盟」民間版修法草案，讓菸品定義明確與國際接軌、禁止所有新型菸品，且要採取「除惡務盡」的態度，而非菸商主張的「減害」。

台灣拒菸聯盟強調，美國現在已改由向來對菸商較為強勢的民主黨執政，請蘇院長務必將私下的貿易協商擺兩旁，人民健康放中間，勿繼萊牛萊豬之後再開放加熱菸。目前台灣拒菸聯盟也在「PeoPo公民新聞」平台開設專頁，由台大醫院、台北榮總、台中榮總、高雄榮總、陽明醫院等專研戒菸與新型菸品危害的專業醫師組成顧問團，即時提供揭露菸商真面目的正確菸害資訊，破除菸商塑造新型菸品為「戒菸、替代、減害」的假象，扭轉網路充斥菸商扭曲誤導的現況。

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(中時 )