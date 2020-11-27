台南市區漁會下屆漁會代表選舉排定明年3月20日舉辦，總幹事候聘登記27日截止，共有4人登記，其中南縣區漁會僅現任總幹事陳崇德登記爭取連任，南市區漁會則出現3人登記競爭的局面。

農業局長謝耀清表示，基層漁會總幹事的遴選聘任，關係漁會系統地方勢力消長，向來備受注目。南市第11屆、南縣第12屆漁會代表選舉明年3月20日舉辦，漁會代表選舉產生後，漁會理事、監事、理事長、常務監事和總幹事就能依序選出及聘任。

台南市有南縣區漁會及南市區漁會，現任總幹事考評皆為績優，有優先保障的優勢。其中南縣區漁會下屆總幹事候聘，僅現任總幹事陳崇德1人登記爭取連任，42歲的陳崇德曾獲全國模範漁民，當選過2任理事、1任常務監事，總幹事4年任期內勇於為漁民發聲、爭取福利。

而南市區漁會現任總幹事吳春銀因屆齡不再連任，共有3位新人辦妥登記競逐總幹事寶座，包括吳春銀的兒子黃彥儒、台南市議員黃麗招女兒林鈺昕、漁會職員黃崇修。黃彥儒是漁會現任理事、林鈺昕是農業局員工，3人都有相關背景，競爭相當激烈。

農業局表示，漁會總幹事候聘人登記受理截止後，市府將開始辦理候聘登記人資格審查，並組成審查評定小組辦理登記資格評定，對經審查結果符合相關規定者，造冊報送農委會辦理面談。

(中時 )