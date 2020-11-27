◎國家隊口罩有蟲？高市衛生局到廠稽查

12月1日起民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等8大類場所，應配戴口罩，未依規定配戴口罩，經勸導不聽者裁罰；不過有網友在臉書「爆料公社」貼文，指有高職生放學拿全新的口罩想上公車，竟發現有蟲被縫在口罩裡，該口罩上面印著淨新，該公司隸屬口罩國家隊，引發國家隊口罩有蟲疑慮。

◎傳故宮改名華夏博物館 朱立倫：蔡政府意識形態作祟、吃飽太閒

故宮博物院傳出將改隸文化部，更名「華夏博物館」，由隸屬行政院的二級機關降為三級機關，引發討論。前國民黨主席朱立倫今天表示，蔡政府若不是因為意識形態作祟，就是吃飽太閒，任何意圖破壞故宮博物院的歷史定位與國際聲譽，都是國人所不能接受的。

◎準備開搶！明年春節離島機票 12/8開放訂位

明年春節有7天假期，交通部民用航空局27日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供3,198架次，計268,290個座位數，並自12月8日（週二）下午6時起陸續開放訂位。

◎2021年請假攻略出爐！8個連假怎麼放 一張圖秒懂

2020年即將來到尾聲，今年受到新冠肺炎的影響，打亂許多民眾的出遊計畫，但2021年仍可規劃國內旅遊，好讓自己放鬆充電。由行政院人事總局公布明年「政府行政機關辦公日曆表」來看，一年365天，總放假天數達116天，比今年多出了一天，而勞工們則還享有勞動節假期，因此休假天數為117天。

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(中時新聞網)