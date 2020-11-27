林姓男子花22萬元，透過國際婚姻媒合交流協會、指定要娶「高中畢業、處女」的大陸女子，事後發現妻子根本無高中學歷，肚子上還有妊娠紋，憤而訴請離婚，還提告求償150萬元。高雄地院認為，「處女」契約違反公序良俗屬無效，實查該契約並無此條承諾，判林男敗訴，22萬仲介費也無需退費，可上訴。

2009年林男找上協會，雙方簽訂「台灣外籍聯姻婚介輔導協會誇國境婚姻媒合書面契約」，付訂金5萬元後到大陸廣西參加聯誼，結識當地趙姓女子後，付清22萬餘元仲介費，2人直接在大陸完婚。婚後趙女隨林男回台，在高雄某公司上班。

林男事後發現，妻子根本沒有高中學歷，肚子上還有妊娠紋，根本不是協會當時保證的處女，加上妻子時常下班還和同事傳數十通簡訊鬼混，懷疑同事挑撥，嚴重影響夫妻感情，2人結褵不到5年就離婚收場。

林男強調，這場婚姻害他失眠、精神崩潰，無心工作，向協會和趙女任職的公司求償150萬元精神撫慰金。

法官檢視林男和協會簽訂的合約中並無「介紹高中學歷且處女與林男結婚」約定，就算契約中真有這項約定，也違反公序良俗，依民法第72條應屬無效，協會並無詐欺侵權疑慮，最後駁回林男請求，仲介費22萬餘元依不當得利法律關係也無理由，一併駁回，可上訴。

(中時 )