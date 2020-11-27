跨境購物商機熱，不少業者透過不同型態積極搶進。新創公司BOXFUL 27日宣布將斥資億元在桃園成立跨境物流倉，並同步推出整合倉儲、物流的一站式「BOXFUL跨境配」服務，最快24小時內把貨物送到亞洲重要城市。BOXFUL董事總經理許仄偉指出，這次推出一站式的跨境物流服務，期望解決台灣品牌業者在跨境時遇到的倉儲和物流挑戰，幫助台灣商品向全球銷售。

BOXFUL來自香港，2016年進入台灣，透過結合物流的到府迷你倉服務打開知名度。2018年BOXFUL拓張觸角至企業市場，首次推出企業倉儲物流，協助企業管理倉儲空間彈性的問題。今年則推出快速到貨的「BOXFUL電商物流」服務，幫助品牌電商業者省去自建倉儲物流的困擾。

而看準跨境電商趨勢，BOXFUL 27日再宣布針對跨境電商推出解決方案。許仄偉表示，台灣電商蓬勃發展及跨境市場興起，然而台灣賣家跨境銷售時，仍常遇到物流成本過高、庫存訂單整合不易、人工報關作業耗時耗力、進出口規範不清、消費者追殺商品貨態、送達時間延誤導致客戶滿意度降低等挑戰。

許仄偉說，跨境交易中有很多時間是耽擱在「處理訂單」和「倉儲流程」，透過整合電商平台、倉儲和物流的一站式服務，跨國平台上一接單，可客製化存放方式的跨境倉即開始撿貨、包裝和配送，搭配多元物流選項，BOXFUL跨境配最快可以24小時內送達港澳、新加坡、馬來西亞、日本等亞洲重要城市消費者手上。

此外，BOXFUL也串接多個跨國電商平台，包括SHOPLINE、Shopify、亞馬遜全球開店、蝦皮購物等。平台收到訂單後，即能與BOXFUL物流後台同步，自動生成出口面單，不用再一筆筆手動輸入訂單，效率可大幅提升。

目前BOXFUL在台、港、韓設立自有倉庫，並有北美合作倉庫，預計明年初可透過系統連動，台灣賣家可批量出貨暫存商品在香港、韓國或美國倉庫，並透過當地倉庫發貨；或者處理當地逆物流，商品不用退回台灣，而可退到當地倉庫，大幅省下跨境物流的成本。

(工商 )